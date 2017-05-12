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Экономика

ХМАО выделит на строительство детских технопарков 100 млн рублей

16:0512.05.2017
(обновлено: 16:06 12.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России. Архивное фотоДенежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа около 100 миллионов рублей планируют направить на развитие детских технопарков до 2019 года, сообщили РИА Новости в региональном департаменте образования и молодежной политики.

"На развитие детских технопарков в автономном округе в 2016-2019 годах планируется выделить из бюджета региона порядка 100 миллионов рублей. Также на строительство детских технопарков мы намерены привлекать средства из внебюджетных источников. В целом до конца 2018 года в ХМАО планируется открыть шесть "Кванториумов", — рассказали в профильном департаменте.

Первые два "Кванториума" в Югре, в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске, открылись в 2015 году в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Новая модель системы дополнительного образования детей". Агентство взяло на себя анализ рынка для определения самых передовых образовательных модулей и разработок, обозначив определенные рамки.

"Автономный округ стал одним из первых регионов по созданию детских технопарков. В ноябре 2016 года открылся еще один "Кванториум" в городе Югорске. Первая очередь была открыта в здании учебно-производственного центра предприятия "Газпром трансгаз Югорск". Здесь будет осуществляться обучение детей по трем направлениям: IT-Квантум, робоквантум и легоквантум", — отметил собеседник агентства.

Открытие основного здания технопарка запланировано на октябрь 2017 года. В правительстве региона уверены, что с его запуском добавятся еще шесть образовательных направлений.

"Заниматься в "Кванториуме" в Югорске с осени следующего года будут более тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет, причем не только из Югорска, но и из других населенных пунктов", — уточнили в департаменте образования, добавив, что принципиальное отличие "Кванториумов" от привычных кружков юных техников — это образовательные программы нового поколения в сфере инноваций и высоких технологий.

В окружном правительстве считают, что современные дети все больше проявляют интерес к новым технологиям, программированию и робототехнике. "Кванториумы" стали первой ступенью инженерного образования, будущей профессии школьников, которую они осваивают уже в детстве.

"Основными задачами детского технопарка являются стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких технологий, поддержка талантливых подростков, вовлечение учеников в научно-техническое творчество и популяризация престижа инженерных профессий среди молодежи", — заявили в департаменте образования Югры.

В настоящее время в двух других "Кванториумах", в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске, в общей сложности создано более 70 групп, в которых занимаются не менее 700 детей. При этом, как подчеркивают в правительстве округа, обучение в детских технопарках бесплатно.

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