Сбербанк разрешил получать перевыпущенные карты в любом отделении

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Сбербанк решил большую часть проблем, связанных с получением карт в любом отделении, и планирует до конца года снять ограничения полностью, заявил зампред правления банка Александр Торбахов.
По его словам, сейчас клиенты уже могут забрать карту в другом территориальном банке или даже заказать.
"В чем была ещё одна проблема, был ещё один неприятный пост, когда у клиента случился плановый перевыпуск и он не сказал, что он хочет это делать в другом отделении и карта была выпущена и доставлена в другое отделение, а клиент (пришёл за картой – ред.) в другом городе", — отметил он.
Тогда, по его словам, сделать было уже ничего нельзя. Теперь же эту проблему удалось решить и клиент может перезаказать новую карту.
Также он рассказал, что в ближайшее время Сбербанк запустит дистанционное оформление потребительских кредитов без визита в банк, а к осени сократит сроки вывода ряда новых продуктов для клиентов с двух лет до нескольких месяцев.