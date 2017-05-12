Власти России не планируют новых мер по сдерживанию рубля, сообщил Блумберг

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские власти не планируют новых мер по сдерживанию рубля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, вместо этого власти будут использовать вербальные интервенции, чтобы повлиять на настроения бизнеса и рынка, предупреждая о рисках грядущего ослабления рубля.

Считая, что снижение курса — это лишь вопрос времени, правительство не планирует дополнительных мер, несмотря на то, что президент РФ получает жалобы на укрепление рубля от экспортеров, сообщил другой источник агентства, знакомый с ситуацией.

"Такая позиция связана с пессимистическими прогнозами министерства экономического развития по нефти: ведомство ожидает падения курса российской валюты к доллару примерно на 16% к концу 2017 года на фоне снижения цены Urals до 40 долларов за баррель", — пишет Блумберг со ссылкой на источник.

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области заявил, что российские власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля. В то же время Путин указал, что если ориентированному на экспорт бизнесу переукрепление рубля невыгодно, то работающие на импорт компании, а также обычные россияне, отдыхающие за рубежом и покупающие там товары, заинтересованы в сильной национальной валюте. Учитывая эти факторы, действовать нужно разнонаправленно, подытожил глава государства.

Представители финансово-экономического блока правительства ранее неоднократно говорили, что рубль крепче фундаментальных значений, которые соответствуют платежному балансу РФ. В частности, в марте министр финансов Антон Силуанов заявил, что рубль переукреплен на 10-12%. На тот момент за доллар на бирже давали чуть больше 57 рублей. Днем в пятницу 12 мая курс рубля к доллару составлял около 57,2 рубля.