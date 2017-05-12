В СГК заявили, что затяжные холода не повлияют на подготовку к зиме

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Затяжные холода не повлияют на качество подготовки Сибирской генерирующей компании к следующему отопительному сезону, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Во-первых, окончание отопительного сезона в мае — для Сибири нормальная практика, и все работы планируются с этим учетом. Кроме того, часть работ, которые можно проводить при включенном отоплении уже ведется, ремонтная кампания в СГК стартовала уже несколько месяцев назад и, несмотря на капризы погоды, завершится в срок", — пояснил собеседник агентства.

При этом, например, в Красноярске из-за неустойчивой майской погоды специалисты компании решили не проводить гидравлические испытания на сетях сразу после завершения отопительного сезона. "Мы решили не приостанавливать подачу горячей воды вместе с отключением отопления, чтобы сохранить уровень комфорта красноярцев", — отметили в компании.

Первые ограничения в подачи горячей воды в Красноярске начнутся лишь в июле. При этом весь запланированный объем ремонтной программы (который больше чем в прошлом году на 38%), будет выполнен, заверили в СГК.