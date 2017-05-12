Мантуров оценил, насколько вырастут продажи автомобилей в этом году

НОВОГОРСК, 12 мая — РИА Новости. Минпромторг прогнозирует рост продаж всех автомобилей в РФ в 2017 году около 3%, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Точно в плюсе, думаю, что это однозначная цифра. Если тенденция такая, как сейчас, будет сохраняться — это 2,6%, то думаю, что где-то около 3% по году должно быть, авторынок в целом", — сказал Мантуров журналистам.

По производству машин Минпромторг сохраняет прогноз в 7%, добавил министр.