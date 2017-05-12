Аналитик UBS оценил ситуацию на мировом рынке нефти

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мировой рынок нефти сместился к состоянию дефицита, пишет агентство Блумберг со ссылкой на мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Так, сокращение запасов "черного золота" в США с середины февраля показывает, что баланс на нефтяном рынке страны восстановился, отмечает эксперт. Во втором квартале 2017 года Стауново ожидает дальнейшего увеличения дефицита, если условия соглашения стран ОПЕК и не входящих в картель государств по сокращению добычи нефти будут сохраняться. В случае, если статус-кво не удастся сохранить, цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель, но это не является базовым сценарием банка.
Аналитик отмечает, что к настоящему моменту венское соглашение принесло свои плоды. "Многие считают сделку стран входящих и не входящих в ОПЕК на предмет сокращения добычи неудавшейся; мы так не думаем", — приводит агентство слова Стауново.
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