Французский бизнес планирует активно участвовать в ПМЭФ-2017

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Французский бизнес традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), и его представительство в этом году будет не хуже, чем в прошлом, ожидает торговый представитель России во Франции Александр Туров.

"Французский бизнес традиционно принимает активное участие в Петербургском форуме, это очень серьезная международная площадка с участием глав государств и правительств, которая дает возможность прямого диалога с властями, обсуждения наиболее значимых проектов, проблем, которые действительно имеют глобальный характер", — сказал Туров в интервью РИА Новости.

Он отметил, что крупнейшие французские компании, традиционно участвующие в ПМЭФ, приедут в Петербург и в этом году. "Сейчас обсуждается участие руководства грандов французского бизнеса. Я думаю, представительство в этой сфере будет не хуже, чем год назад", — добавил торгпред.

Что же касается официальных лиц, то, по его словам, приглашение получил председатель французской части СЕФИК — Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, основного органа межправительственной комиссии.

Также, по его словам, будут участвовать представители посольства. "Что же касается других официальных лиц, то выборы во Франции только завершились, поэтому, боюсь, к Петербургскому экономическому форуму правительство еще не будет сформировано", — сказал Туров.

XXI Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 июня.