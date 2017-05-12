Российские и белорусские аграрии проведут встречу в Москве

МИНСК, 12 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Представители аграрных ведомств Белоруссии и России 15 мая в Москве обсудят итоги инспекции белорусских предприятий АПК, сообщили в пятницу в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Встреча запланирована на 15 мая в Москве, в том числе, будут обсуждены результаты инспекции Россельхознадзора", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По его словам, белорусскую сторону будет представлять директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Александр Субботин.

Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий. До 12 мая в Белоруссии проходит уже вторая инспекция белорусских предприятий специалистами Россельхознадзора.