МЭР ожидает курса в 62-63 рубля за доллар при текущих ценах на нефть

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает курса в 62-63 рубля за доллар при текущем уровне нефтяных цен, заявил глава министерства Максим Орешкин.

"При текущих ценах на нефть у нас обменный курс должен выйти где-то на диапазон выше 60 рублей за доллар, где-то 62-63. Вот эта вся история сохраняется. И с одной стороны, ухудшение платежного баланса, с другой — снижение процентных ставок — это то, что будет оказывать влияние на валютный рынок и выводить его на некое долгосрочное равновесное состояние", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В данный момент стоимость нефти марки Brent составляет 50,6 доллара за баррель. Курс рубля на Московской бирже на данный момент находится на уровне 57,3 рубля за доллар.

Также Орешкин прокомментировал последние данные ФТС, сообщившей о профиците торгового баланса России в январе-марте на уровне 38,3 миллиарда долларов (рост в 1,5 раза). Экспорт России в январе-марте составил 83,8 миллиарда долларов, увеличившись на 35,2% в годовом выражении. Импорт увеличился на 25,5%, до 45,5 миллиарда долларов.

По словам Орешкина, росту импорта способствует восстановление спроса населения и сильный рубль. "Процесс идет небыстро и постепенно. В итоге эти тенденции приведут к тому, что импорт вырастет до такого уровня, что текущий счет платежного баланса перестанет быть крепким. А крепость его вначале года, в том числе, связана с сезонностью", — пояснил министр.

"Если тот тренд, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас, при таком дефиците платежного баланса", — отметил глава Минэкономразвития.