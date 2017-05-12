Орешкин: Россия объяснит агентствам, почему ЕБРР не может иметь рейтинг AAA

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия подготовит и направит в рейтинговые агентства письмо, в котором опишет проблемы с финансовым состоянием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и объяснит, почему эта организация не может сейчас иметь рейтинг "AAA", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Сейчас мы подготовим специальное письмо, отправим в рейтинговые агентства, где аккуратно и со знанием дела объясним, в чем проблема с финансами банка, и почему он не может сохранять рейтинг "AAA", — добавил он.
Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение заморозить инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Объем инвестиционного портфеля ЕБРР в текущие проекты в РФ составляет 3,7 миллиарда евро. Россия решение о такой заморозке считает неправомерным и вредным для самой организации.
Орешкин на брифинге по итогам заседания заявил, что Россия сосредоточится на работе с "деполитизированными институтами", такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и банк БРИКС, и не будет работать над новыми проектами ЕБРР в России. На радикальные шаги, связанные с выходом из капитала ЕБРР, по его словам, российская сторона пока не пойдет.