Орешкин: Россия объяснит агентствам, почему ЕБРР не может иметь рейтинг AAA

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия подготовит и направит в рейтинговые агентства письмо, в котором опишет проблемы с финансовым состоянием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и объяснит, почему эта организация не может сейчас иметь рейтинг "AAA", заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Для ЕБРР очень важен тот рейтинг, который он имеет — это "AAA". Для этого нужна устойчивая капитальная база, понятная модель развития и понятная доходность. Как раз мы говорим о том, что уход из России делает по всем этим трем направлениям ситуацию в банке хуже", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас мы подготовим специальное письмо, отправим в рейтинговые агентства, где аккуратно и со знанием дела объясним, в чем проблема с финансами банка, и почему он не может сохранять рейтинг "AAA", — добавил он.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение заморозить инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Объем инвестиционного портфеля ЕБРР в текущие проекты в РФ составляет 3,7 миллиарда евро. Россия решение о такой заморозке считает неправомерным и вредным для самой организации.

В среду совет управляющих ЕБРР, состоящий из представителей всех его акционеров, в число которых входит и РФ, по ее инициативе рассмотрел этот спор на заседании на Кипре. Большинство акционеров отвергло претензии РФ. Руководство ЕБРР назвало заявления России спекулятивными, она же, в свою очередь, намерена искать альтернативные финансовые "неполитизированные" организации для сотрудничества.

Орешкин на брифинге по итогам заседания заявил, что Россия сосредоточится на работе с "деполитизированными институтами", такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и банк БРИКС, и не будет работать над новыми проектами ЕБРР в России. На радикальные шаги, связанные с выходом из капитала ЕБРР, по его словам, российская сторона пока не пойдет.