На Едином портале госуслуг можно будет работать с сервисами Банка России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Банк России будет предоставлять физическим и юридическим лицам свои услуги на Едином портале государственных услуг, воспользоваться новыми сервисами можно будет после завершения всех необходимых технологических работ по размещению услуг на портале, сообщается на сайте регулятора.

"В электронном виде в Банк России можно будет направлять уведомления, необходимые для соблюдения законодательства о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, в том числе уведомления от акционеров, от лиц, получивших право распоряжаться голосами по акциям, а также от организаций, подконтрольных эмитенту. Таким же образом можно будет направить уведомления от лиц, получивших право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на акции отдельных категорий некредитных финансовых организаций (НФО)", — говорится в сообщении.

Кроме того, через портал госуслуг будет предоставлена возможность получать выписки из отдельных государственных реестров и реестров лицензий НФО, а также реестров иных лиц, в том числе актуариев, аттестованных лиц и другое. На портале также будет доступна информация из центрального каталога кредитных историй о бюро, в котором хранится кредитная история гражданина.

Отмечается, что данный способ взаимодействия позволит значительно повысить скорость и удобство получения услуг Банка России. Впоследствии список предоставляемых услуг планируется расширить.