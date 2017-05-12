"Дыра" в капитале Татагропромбанка составила 727,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Банк России оценил разницу между активами и капиталом лишившегося лицензии Татагропромбанка 727,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах ЦБ.

Размер обязательств банка составил 1,68 миллиарда рублей при активах в 953,9 миллиона рублей.

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию у Татагропромбанка в связи с полной утратой капитала. По данным регулятора, банк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Кроме того, Татагропромбанк не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации преступных доходов при представлении информации в уполномоченный орган.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 400-е место в банковской системе РФ.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>