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Экономика

В Москве пройдут юбилейные торжества по поводу 80-летия Иркутской области

09:2312.05.2017
(обновлено: 12:25 15.05.2017)
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© РИА Новости . Григорий СысоевПарк культуры имени Горького в Москве. Архивное фотоПарк культуры имени Горького в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев

ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Торжества в честь юбилея Иркутской области состоятся 19 мая в Москве в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, в мероприятии примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов, об этом на пресс-конференции в Иркутске сообщил журналистам губернатор Сергей Левченко.

"Парк культуры имени Горького – это одно из самых посещаемых мест в Москве. Там мы расскажем жителям и гостям столицы об Иркутской области. Будут представлены стенды с результатами нашей работы за предыдущие годы, выступят политические деятели, весь день будет идти концерт. Выезжает достаточно большое количество артистов – около 350 человек", — сказал Левченко.

Глава Иркутской области Сергей Левченко
© Фото : Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Сергей Левченко: Приангарье – это территория развития
Пятнадцать крупнейших предприятий региона в рамках празднования юбилея проведут в столице презентацию ключевых проектов. Это АО "Фармасинтез", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "Иркутская нефтяная компания", ПАО "Высочайший", ПАО "Полюс", Иркутский национальный исследовательский технический университет и другие. На территории парка будет расположена планшетная фотовыставка "Иркутской области – 80", а также выставка декоративно-прикладного искусства "Земля Иркутская. Сибирь мастеровая".

Лучшие умельцы региона покажут свои самобытные произведения. Это работы, выполненные из бересты, дерева, сибирского камня и другие виды декоративно-прикладного искусства. Пройдут мастер-классы под открытым небом и творческие встречи с авторами экспонируемых произведений.

Концертная программа, посвященная 80-летию Иркутской области, представит историю заселения земель вблизи Байкала, покорение Сибири, культуру Приангарья как многонационального региона, жизнь ссыльных декабристов, роль сибиряков в Великой Отечественной войне и становление современной Иркутской области.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Светлана Верченова
Хотелось бы, чтобы губернатор Иркутской области объяснил свое разрешение строить на Байкале китайский завод по розливу Байкальской воды в бутылки. Разве в его компетенции давать подобные разрешения? Ведь Байкал - природоохранная зона, и разрешение на строительство здесь промышленных объектов должны давать федеральные власти при согласовании со всеми природоохранными организациями. А что думают по этому поводу президент РФ и премьер министр - не захотят ли они вступиться за народное достояние и чудо света Байкал? Ничего нельзя давать на откуп Китаю. Наша экология Китаю не интересна, они и свою не берегут. Загазованность воздуха в Пекине превышает все допустимые нормативы. Что Китаю какой-то Байкал? И зачем там этот завод? Замусорят и разорят уникальную природу ради сиюминутной выгоды, в то время как развитый туристический кластер позволит и создать рабочие места для своих рабочих рук, а не для китайцев, и туристам всего мира любоваться уникальной природой. Туризм надо развивать в этих местах, гостиницы строить, а не заводы.
14:49
12.05.2017
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