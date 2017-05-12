В Москве пройдут юбилейные торжества по поводу 80-летия Иркутской области

ИРКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Торжества в честь юбилея Иркутской области состоятся 19 мая в Москве в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, в мероприятии примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов, об этом на пресс-конференции в Иркутске сообщил журналистам губернатор Сергей Левченко.

"Парк культуры имени Горького – это одно из самых посещаемых мест в Москве. Там мы расскажем жителям и гостям столицы об Иркутской области. Будут представлены стенды с результатами нашей работы за предыдущие годы, выступят политические деятели, весь день будет идти концерт. Выезжает достаточно большое количество артистов – около 350 человек", — сказал Левченко.

Пятнадцать крупнейших предприятий региона в рамках празднования юбилея проведут в столице презентацию ключевых проектов. Это АО "Фармасинтез", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "Иркутская нефтяная компания", ПАО "Высочайший", ПАО "Полюс", Иркутский национальный исследовательский технический университет и другие. На территории парка будет расположена планшетная фотовыставка "Иркутской области – 80", а также выставка декоративно-прикладного искусства "Земля Иркутская. Сибирь мастеровая".

Лучшие умельцы региона покажут свои самобытные произведения. Это работы, выполненные из бересты, дерева, сибирского камня и другие виды декоративно-прикладного искусства. Пройдут мастер-классы под открытым небом и творческие встречи с авторами экспонируемых произведений.

Концертная программа, посвященная 80-летию Иркутской области, представит историю заселения земель вблизи Байкала, покорение Сибири, культуру Приангарья как многонационального региона, жизнь ссыльных декабристов, роль сибиряков в Великой Отечественной войне и становление современной Иркутской области.

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