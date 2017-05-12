США направят представителя для участия в форуме "Один пояс, один путь"

ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. США "осознали важность" китайской инициативы "Один пояс, один путь" и направят своего представителя для участие в предстоящем форуме, заявил в пятницу заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".

"Американская сторона осознала важность китайской инициативы "Один пояс, один путь" и направит своего представителя для участия в предстоящем форуме, который состоится 14-15 мая в Пекине", — заявил журналистам Чжу Гуанъяо.

Он добавил, что этот факт — важный результат, который отражает, что инициатива "Один пояс, один путь" — открытая и всеобъемлющая.

Китайский замминистра не уточнил, кто именно будет представлять США на форуме.

Участие в предстоящем форуме подтвердили президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Ранее глава МИД Китая Ван И призвал не политизировать отсутствие среди участников форума лидеров некоторых западных стран. Китайский министр отмечал, что такие страны, как Германия, Франция, желают принять участие в форуме, однако из-за важных выборов в этих странах во время форума их лидеры не смогут приехать.