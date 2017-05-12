КНР до 16 июля начнет лицензирование операторов электронных платежей из США

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Власти КНР согласились до 16 июля начать процесс лицензирования американских компаний-поставщиков услуг электронных платежей, сообщает министерство торговли США.
"Это должно привести к полному и быстрому доступу на рынок (КНР)", — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, китайские власти будут и дальше разрешать банкам страны выпускать бивалютные банковские карты под двумя брендами, что позволит американским операторам электронных платежей проводить транзакции в иностранной валюте.
Со своей стороны финансовые власти США обещают регулировать работу китайских банков в США на общих основаниях, "как и любые другие иностранные банковские институты" в соответствии с американскими законами.