Китай разрешит импорт американской говядины не поезднее 16 июля

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США и КНР достигли договоренности о поставках американской говядины на китайский рынок, сообщает министерство торговли США.
Также сообщается, что США и Китай намерены как можно скорее решить вопрос по поставкам мяса птицы из КНР на американский рынок.
Со своей стороны Национальный комитет по биобезопасности Китая должен до конца мая провести специальное заседание, на котором рассмотрит восемь заявок от американских компаний на поставки продукции в КНР.
Минторг США отмечает, что упомянутые решения приняты в рамках реализации 100-дневного плана действий в области экономики, о котором ранее в апреле договорились лидеры стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин.