Китай сможет получать сжиженный природный газ из США на общих основаниях

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США не будут вводить никаких отдельных ограничений на поставки сжиженного природного газа в Китай, сообщает американское министерство торговли.

"США приветствуют получение Китаем СПГ из США, как и любым другим нашим торговым партнером. США относятся к Китаю не менее благоприятно, чем к любому другому торговому партнеру, не входящему в зону свободной торговли, относительно экспорта СПГ", — говорится в сообщении ведомства.

Минторг напоминает, что согласно решению министерства энергетики США с 25 апреля 2017, года странам, не входящим в ЗСТ с США, разрешается ежедневно поставлять 19,3 миллиарда кубических футов (около 0,54 миллиарда кубометров) сжиженного природного газа.

Минторг США отмечает, что упомянутые решения приняты в рамках реализации 100-дневного плана действий в области экономики, о котором ранее в апреле договорились лидеры стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин.