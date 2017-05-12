Компания Petrobras сообщила о максимальной за два года чистой прибыли

МЕХИКО, 12 мая — РИА Новости. Чистая прибыль бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras в первом квартале составила максимальные за последние два года 4,4 миллиарда реалов (1,42 миллиарда долларов), сообщает компания.

В первом квартале 2016 года чистый убыток Petrobras составил 1,25 миллиарда бразильских реалов (около 360 миллионов долларов).

Успешный результат достигнут за счет снижения расходов на импорт нефти и нефтепродуктов на фоне повышения доли бразильской нефти в секторе переработки и роста внутренних поставок газа, а также снижения расходов и масштабов списания ряда некоммерческих скважин, говорится в сообщении.

Показатель EBITDA вырос на 19%, до 25,2 миллиарда реалов.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе масштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.

В 2015–2016 годах Petrobras получила от продажи активов 13,6 миллиарда долларов, а план на 2017-2018 годы был увеличен до 21 миллиарда долларов.