"Русал" увеличил показатель EBITDA по МСФО в первом квартале

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ОК "Русал" в I квартале 2017 года увеличила показатель EBITDA по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с тем же периодом прошлого года на 52,2%, до 475 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированная чистая прибыль выросла в 9,7 раза, до 263 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль увеличилась в 2,9 раза, до 434 миллионов долларов, выручка возросла на 20%, до 2,297 миллиарда долларов.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. "Русал" в 2016 году увеличил производство алюминия на 1,1% — до 3,685 миллиона тонн.