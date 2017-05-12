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Экономика

Без пошлины. Страны ЕАЭС как источник недоступных в России автомобилей

09:0012.05.2017
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© Fotolia / ZinkevychПокупка машиныПокупка машины
© Fotolia / Zinkevych

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Кризис изрядно проредил список продаваемых в России новых автомобилей: многие модели и даже целые марки покинули салоны официальных дилеров, исчезли непопулярные и редкие комплектации. Выживают только премиальные бренды и те, кто наладил в стране собственное производство. Однако шанс купить недоступную у нас новую машину без переплат и долгой бумажной волокиты все еще есть — это государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . БелТА
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Эта возможность появилась благодаря образованию Таможенного союза. В 2010 году в него объединились Россия, Белоруссия и Казахстан, после чего эти страны начали вести беспошлинную торговлю. Она распространилась и на автомобили, что дало возможность приобретать их в соседнем государстве и ставить на учет у себя дома без дополнительных трат. Из "налогов" остался только копеечный утилизационный сбор. В 2015 году Таможенный союз был преобразован в ЕАЭС, и список стран-участниц пополнился Киргизией и Арменией. С начала 2018 года у ЕАЭС появится новый Таможенный кодекс, однако существенных изменений по части ввоза новых автомобилей в нем не ожидается.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков в аэропорту Бишкека. 14 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Процедура покупки машины в чужой стране, являющейся членом ЕАЭС, едва ли тяжелее, чем путешествие жителя Вологды до столичного автосалона. Кому-то проще доехать до Минска, кому-то — до Астаны, а кто-то предпочтет купить машину в Ереване и перегнать ее через Грузию или Азербайджан. Куда ехать за новой машиной не стоит, так это в Киргизию, но об этом позже. При покупке нового автомобиля у иностранного дилера вы получите договор купли-продажи, паспорт транспортного средства (ПТС), транзитные номера и сертификат соответствия экологическому классу Евро-5 (последний есть у всех новых машин, продающихся официально на территории ЕАЭС). Этих документов хватит, чтобы по прибытии домой зарегистрировать свою покупку в ГИБДД. На обратном пути уплачиваете утилизационный сбор (для машины стоимостью два миллиона российских рублей он составит чуть более трех тысяч) и становитесь обладателем уникального автомобиля, которого в России официальным путем не купить. Кстати, у подавляющего большинства автопроизводителей гарантия является международной, так что и с этим проблем быть не должно.

Восполняем пробелы

Почему ехать в Киргизию не нужно? Во-первых, это довольно далеко, во-вторых, представительств или официальных дистрибьюторов там практически нет, а единственный похожий на настоящий сайт марки Hyundai расписывает преимущества нового седана Accent — аналога нашего Solaris. Достоинств у корейской машины много: кожаный салон, 1,6-литровый турбодизель, семиступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями или вариатор — на выбор, но переходишь к списку доступных комплектаций и натыкаешься на знакомые по российскому Solaris двигатели и коробки передач. В Казахстане хотя бы есть одна уникальная машина Hyundai — большой седан Grandeur, продажи которого в России были прекращены из-за кризиса.

© AsiamotorsHyundai Accent
© Asiamotors
Hyundai Accent

В Казахстане также представлены недоступные у нас модели KIA: аналог Hyundai Grandeur — седан KIA Cadenza, компактный минивэн KIA Carens и большой минивэн Grand Carnival. Искать продукцию Renault в странах ЕАЭС практически бессмысленно: в Армении продаются хетчбэки Megane и фургоны Dokker, а в Белоруссии — только Dokker.

© ООО Toyota КавказToyota Fortuner
© ООО Toyota Кавказ
Toyota Fortuner

Модельный ряд Nissan в Казахстане, Белоруссии и Киргизии не пестрее российского, зато в Армении японский бренд представлен более чем обильно. Здесь есть когда-то покинувшие Россию хетчбэки Micra и Tiida, кроссовер Juke и пикап Navara, а также никогда не ступавшие на землю русскую кроссовер Kicks, седаны Sunny, Altima и Maxima. В Армении также продаются новые пикапы Toyota Fortuner, построенные на базе знакомого в России пикапа Hilux.

© ПС АВТО ГРУППPeugeot 301
© ПС АВТО ГРУПП
Peugeot 301

В Белоруссии можно купить бюджетный седан Geely SC7 и маленький хетчбэк Geely LC Cross — обе машины производятся в этой стране. В Казахстане продается внедорожник SsangYong Nomad местной сборки — старое поколение модели Actyon, имя которой теперь присвоили компактному кроссоверу. В Минске и Астане дилеры также предлагают седаны Peugeot 301, покинувшие Россию в декабре 2016 года.

За моделями Skoda и Suzuki необходимо ехать в Армению. Здесь вы найдете хетчбэк Skoda Fabia, а также универсалы Fabia Combi и Skoda Rapid Spaceback. Модельный ряд Suzuki представлен хетчбэками Swift и Baleno. Армянские дилеры продают и хетчбэки Ford Fiesta, но ближе их будет купить в Белоруссии.

© AUDI AGAudi RS Q3
© AUDI AG
Audi RS Q3

В сторону Минска также можно отправиться за компактным MINI Coupe и трехдверным кроссовером MINI Paceman. Оба этих автомобиля продавались в России, но были вытеснены кризисом. Там же можно найти спортивные модификации Audi RS 6 Avant и RS 7 Sportback. Но еще больший выбор Audi в Казахстане: в продаже есть хетчбэки A1 Sportback, трехдверные версии Audi A3 (в России только пятидверки), кабриолеты A3 и все их заряженные версии (S3 и RS3 Sportback), седаны S4 и универсалы S4/RS4 Avant, кабриолеты A5 и S5, купе и кабриолеты RS5, универсалы RS6 Avant и кроссовер RS Q3.

© Daimler AGMercedes-Benz CLS Shooting Brake
© Daimler AG
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake

Недоступные у нас универсалы Mercedes-Benz CLS Shooting Brake и кабриолет E-Class продаются во всех государствах ЕАЭС, кроме Киргизии. Такая же ситуация с модельным рядом BMW. В Белоруссии, Казахстане и Армении можно найти трехдверные хетчбэки 1 Series, кабриолеты 2-й серии, 4-й серии и 6-й серии, включая M6 и M4, минивэн 2 Series Gran Tourer, универсалы 3 Series и 5 Series, седаны M3 и M550i xDrive, а также лифтбэки BMW 5 Series GT.

Целым семейством

Opel полностью покинул российский рынок, объяснив этот странный поступок решением "избежать серьезных инвестиций в рынок с неясной долгосрочной перспективой". Однако на других рынках с не лучшей экономической ситуацией марка осталась в полном составе. В Казахстане и Белоруссии можно приобрести еще не так давно продающиеся у нас хетчбэки Corsa, все модификации Astra, включая устаревшее поколение Astra Family, модели серии Insignia, минивэны Meriva и Zafira, а также кроссоверы Antara и Mokka X. Есть там и те модели, которые в России никогда не продавались, — кабриолет Cascada, а в Армении еще и компактный городской хетчбэк Adam.

© OpelOpel Cascada
© Opel
Opel Cascada

Почти такая же ситуация с маркой Chevrolet. В России этот бренд представлен только истинно американскими машинами — большим внедорожником Tahoe и спорткарами Camaro и Corvette, а также кроссовером Chevrolet Niva. Справедливости ради стоит сказать, что с рынков Западной Европы бюджетные автомобили Chevy тоже ушли, но только не из Белоруссии и Армении. Тут до сих пор продаются хетчбэки и седаны Aveo, все версии Cruze (некогда одной из самых популярных иномарок в России), седаны Cobalt, кроссоверы Trax (в России его назвали Tracker, но в продажу модель поступить так и не успела), Captiva и минивэн Orlando. Выбор Opel в Казахстане чуть беднее.

© Chevrolet BYChevrolet Cruze
© Chevrolet BY
Chevrolet Cruze

В Белоруссии также предлагают весь модельный ряд Fiat и ушедший из России Chrysler 300C, при этом указаны и комплектации, и цены. Однако найти ссылку на эту страну на официальном сайте итальянского концерна Fiat Chrysler Automobiles не удалось, поэтому и покупать эти машины можно только на свой страх и риск.

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