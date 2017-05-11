В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил разработать единые стандарты ремонта и содержания дорог региона.

"Одна из ключевых задач — это максимально эффективная реализация программы ремонта дорожной сети. Мы должны начать с унификации стандартов", — сказал Руденя в ходе заседания правительства региона.

По мнению губернатора, контроль за проведением ремонта дорог должен вестись на всех его этапах.

"Мы создаём в регионе многоуровневую систему контроля качества дорожных работ. В нём могут и должны участвовать не только специалисты, Минтранса, а также представители дорожного фонда, ГИБДД, местных администраций и общественности. Необходимо делать ремонт с таким качеством дорожного покрытия, чтобы не возвращаться к ямочному ремонту как минимум пять лет", — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что требования к проведению дорожных работ, параметры используемых материалов, методы контроля качества и алгоритм подготовки документации будут зафиксированы законодательно. Руденя добавил, что областной стандарт основан на федеральных требованиях и будет обязательным к исполнению на всей территории Верхневолжья.

"В настоящее время документ готов и проходит анализ в госкомпании "Автодор". В нём закреплены типовые проектные решения по ремонту дорог разных классов, что позволит сократить сроки подготовки к работам и материальные затраты. Также в нем прописаны критерии диагностики и оценки качества, технические требования к материалам: щебню, песку, асфальтобетонным смесям", — сказал Руденя.

Одним из ключевых этапов работ, по мнению губернатора, является диагностика состояния магистралей. В настоящее время в Тверской области передвижными дорожными лабораториями компании "Автодор-Инжиниринг" обследовано порядка 860 километров автодорог первого класса, где идёт интенсивный поток транспорта. В частности, направления Торжок — Осташков, Осташков — Селижарово — Ржев, Тверь — Ржев, Тверь — Бежецк — Весьегонск и другие.

Глава региона заверил, что отчёт о диагностике и фотоматериалы в скором времени будут предоставлены в распоряжение правительства Тверской области на безвозмездной основе. Эти данные войдут в технический архив и будут учтены при планировании карты дорожных работ. По его словам, в 2017 году планируется привести в нормативное состояние свыше 365 километров дорог Тверской области. На эти цели будет направлено более 7,8 миллиарда рублей.

Другие новости региона читайте здесь