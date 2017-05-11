Минфин: акцизная политика направлена на развитие российского виноделия

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Акцизная политика в РФ направлена на развитие российского виноделия, именно эту цель преследовали законодатели, устанавливая льготные ставки для "защищенных" вин, сообщил замминистра финансов России Илья Трунин на официальной странице Минфина России в Facebook.

Трунин отметил, что разница в ставках акциза на простые вина и вина с ЗГУ минимальна: в 2016 году она составляла 4 рубля на литр (разница на бутылку – 3 рубля), в 2017 году – 13 рублей на литр (9,75 рубля на бутылку). "Понятно, что импортеры стремятся сэкономить, но здесь важно напомнить, если речь идет о винах с защищенным географическим наименованием, то это заведомо более дорогая продукция. То же самое можно сказать и про шампанское", — говорится в его сообщении.

Понятия "винодельческой продукции с защищенным географическим указанием" (ЗГУ) и "винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения" (ЗНМП) появились в российском законодательстве с 2016 года. "Соответствующие нормы в отраслевом законе появились в целях поддержки отечественных виноделов. Именно такая идея изначально лежала в основе введения этих понятий в отраслевое регулирование", — подчеркивает замминистра.

Ставка акциза на вино в РФ с 1 января 2016 года составляла 9 рублей на литр, на игристое вино – 26 рублей за литр, а на вино и шампанское с ЗГУ и ЗНМП – 5 рублей и 13 рублей за литр соответственно. С 1 января 2017 года ставка акциза на тихие вина была повышена до 18 рублей, на игристые вина – до 36 рублей на литр. При этом на вино с ЗГУ и ЗНМП сохранилась прошлогодняя ставка 5 рублей, а на такие же игристые вина – повышена до 14 рублей за литр.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала об утверждении Минфином 5 мая приказа о выводе импортных вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) из-под действия пониженного акциза. Позже ФТС сообщила, что планирует взыскать недополученные суммы акцизов от импорта в страну таких вин. По мнению экспертов отрасли, это может привести к прекращению деятельности до 80% участников рынка, а также росту цен на импортную продукцию.