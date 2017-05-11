СМИ: Туркмения может присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Туркмения, вероятно, присоединится к соглашению стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств по сокращению добычи нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК и отрасли.

"Туркменистан, скорее всего, присоединится к соглашению о сокращении добычи нефти, ведущую роль в котором занимает ОПЕК", — пишет агентство. По данным минэнерго США, на которые ссылается Рейтер, среднесуточная добыча Туркменистана составляет около 250 тысяч баррелей.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.

Как сообщили собеседники агентства, представители Туркменистана собираются посетить встречу участников венской сделки 25 мая. Кроме того, на встрече будут присутствовать и представители Египта. "Как ожидается, Египет и Туркменистан впервые примут участие в конференции", — цитирует агентство одного из своих источников.

"Объем сокращения добычи нефти может быть увеличен, если к соглашению присоединятся другие страны, не входящие в ОПЕК", — сообщил Рейтер источник в картеле, отметив, что Туркменистан, как ожидается, готов пойти на сокращение добычи.

Представитель правительства Туркменистана отказался прокомментировать Рейтер эту информацию. При этом министр нефти и природных ресурсов Египта Тарек аль-Мулла в четверг завил, что Египет будет участвовать во встрече только в качестве наблюдателя, отметив, что страна не экспортирует нефть, пишет агентство. Внутренний спрос на нефть в Египте превышает собственный объем добычи, который составляет около 700 тысяч баррелей в сутки, также отмечает Рейтер.