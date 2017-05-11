В МВФ назвали одну из тем майского саммита G7

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Греция будет среди тем обсуждения на саммите G7 на Сицилии в конце мая, заявил журналистам представитель Международного валютного фонда (МВФ) Уильям Мюррей.

"Насколько я понимаю, на саммите G7 Греция не является частью повестки дня. Но думаю, что будет дискуссия", — сказал представитель фонда.

Он подтвердил, что МВФ ведет с Грецией обсуждения о способности Афин поддерживать стабильность госдолга. "Мы даже близко не подошли к соглашению", — сказал Мюррей.

Вторая оценка кредиторами ситуации в Греции в рамках уже третьей программы финпомощи не может завершиться уже несколько месяцев. Основными проблемами оставались социальное страхование, трудовая реформа и энергетика. Без очередных траншей кредитов Греция не может обслуживать гигантский госдолг в 326 миллиардов евро, или 180% ВВП.

Представители кредиторов — это представители Еврокомиссии (ЕК), Европейского центробанка (ЕЦБ), Международного валютного фонда (МВФ), а также Европейского механизма стабильности (ESM, предоставляет средства стране).