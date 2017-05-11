Российские авиакомпании с января увеличили перевозки пассажиров на 20,6%

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские авиакомпании за январь-апрель 2017 года перевезли 27,09 миллиона пассажиров, что на 20,6% больше результата за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют оперативные данные Росавиации.

Объем перевозки грузов и почты увеличился на 22,6%, до 344,245 тысячи тонн. Пассажирооборот за первые четыре месяца увеличился на 24,6%, до 68,1 миллиарда пассажирокилометров, процент занятости кресел составил 79,3% (рост на 2,8 п.п.).

Авиакомпании в апреле 2017 года обслужили 7,39 миллиона человек, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 24,1%. Рост перевозки грузов и почты составил 17,4% — до 92,98 тысячи тонн. Пассажирооборот в прошлом месяце составил 18,229 миллиарда пассажирокилометров (рост на 26,9%), процент занятости кресел составил 81,2% (рост на 3 п.п.).