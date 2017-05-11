Суд признал банкротом оптовую компанию ювелирного холдинга "Адамас"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию "Адамас-Ювелир", оптовое подразделения крупной российской ювелирной компании "Адамас", и открыл в отношении нее конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщила в суде представитель временного управляющего Кристины Тутовой, восстановление платежеспособности должника невозможно, кредиторы выступили за переход к конкурсному производству. Суд утвердил Тутову конкурсным управляющим, ее отчет назначен на 8 ноября.

Процедура наблюдения в "Адамас-Ювелире" была введена в январе 2016 года по заявлению "Банка "ФК Открытие". Арбитраж Москвы включил долг перед банком в размере около 297 миллионов рублей в реестр требований кредиторов.

Как следует из материалов суда, по состоянию на начало марта в реестр требований кредиторов компании "Адамас-Ювелир" включены требования на сумму около 27,5 миллиарда рублей, из них 27,4 миллиарда рублей — основной долг, 81,7 миллиона рублей — неустойка.

В ходе наблюдения суд включил в реестр задолженность перед производственной структурой холдинга — Столичным ювелирным заводом — в размере более 19 миллиардов рублей. Кроме того, суд признал обоснованными требования ООО "Адамас-Ювелирторг" (оператор розничной сети холдинга) в размере более 3,5 миллиарда рублей, Сбербанка — около 2,6 миллиарда рублей, АО "Инвесттрейдконсалт" — более 1,3 миллиарда рублей, Промсвязьбанка — 1,3 миллиарда рублей.

При этом следственный комитет РФ в декабре 2016 года сообщал, что возбудил дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 миллиардов рублей руководством Столичного ювелирного завода. По версии следствия, в период 2012–2014 годов гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод" вступил в сговор и создал преступную схему для уклонения от уплаты налогов.

Сообщалось, что, создав фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-"однодневками", руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты НДС, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций, в результате чего в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 5 миллиардов рублей.