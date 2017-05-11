Ростовские власти рассказали о планах нарастить товарооборот с Белоруссией

МИНСК, 11 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Объем торговли Белоруссии и Ростовской области за два года может вырасти на 47% — до 500 миллионов долларов, сообщил в четверг в Минске губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Товарооборот сегодня порядка 340 миллионов долларов. Это, очевидно, не предел. У нас есть возможность увеличения в течение двух лет, до 2019 года, доведения его до 500 миллионов долларов", — сказал Голубев журналистам.

Губернатор отметил, что в рамках подписанного в среду соглашения о сотрудничестве двух сторон в рабочем порядке будет разработана "дорожная карта" совместной деятельности, в которой будут определены конкретные шаги, предприятия-партнеры и цели их сотрудничества на ближайшие два года.

Голубев особо выделил сотрудничество с Белоруссией в промышленности, в частности, в области сельхозмашиностроения. "Есть возможность развивать кооперацию, заниматься совместным производством новых видов сельхозтехники, занимать те ниши, которые есть на рынках Белоруссии и России". — сказал он.

По его словам, в четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске они обсудили сотрудничество в научной сфере, использование производимой сторонами техники в строительстве, коммунальном хозяйстве, обустройстве населенных пунктов, в том числе с учетом подготовки Ростовской области к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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