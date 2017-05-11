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Экономика

ОПЕК в апреле снизила добычу до 31,73 миллиона баррелей в день

14:2311.05.2017
(обновлено: 14:27 11.05.2017)
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© Flickr / ImahornfanБуровая установка для геологической разведки. Архивное фотоБуровая установка для геологической разведки. Архивное фото
© Flickr / Imahornfan

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ОПЕК в апреле сократила добычу нефти на 18,2 тысячи баррелей в день по сравнению с мартом — до 31,732 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.

Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Наибольшее снижение показателя зафиксировано в ОАЭ, Ливии, Ираке и Иране. При этом в Анголе и Саудовской Аравии добыча, напротив, заметно увеличилась.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи нефти на 1,254 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Согласно докладу, десять стран организации, бравших на себя обязательства по сокращению добычи (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла) в апреле снизили ее суммарно на 1,347 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрем. Такими образом, страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на 107%.

Несмотря на рост добычи нефти в Саудовской Аравии в апреле, королевство вновь перевыполнило свои обязательства по венской сделке — на 21%, как следует из доклада. По данным вторичных источников, Саудовская Аравия нарастила добычу на 49,2 тысячи баррелей в день по сравнению с мартом — до 9,954 миллиона баррелей в сутки. Само королевство при этом сообщило картелю, что его добыча в месячном выражении увеличилась на 46,4 тысячи баррелей в день, до 9,946 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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Отдельно стоит отметить Ливию, которая наряду с Нигерией была освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти. Однако в апреле добыча "черного золота" в Ливии упала на 61,6 тысячи баррелей в день, до 550 тысяч баррелей в сутки. Аналогичный показатель по Нигерии вырос на 50,8 тысячи баррелей в день, до 1,508 миллиона баррелей в сутки. Иран, по условиям венского соглашения получивший возможность нарастить добычу до досанкционного уровня, снизил производство нефти на 34,7 тысячи баррелей в день, до 3,759 миллиона баррелей в сутки.

В целом в апреле свои обязательства по венской сделке перевыполнили также ОАЭ — на 23%, Венесуэла — на 17%, Кувейт — на 4%, полностью выполнил условия соглашения Катар, следует из данных вторичных источников. Ангола выполнила условия соглашения на 76%, Алжир — на 84%, Ирак — на 90%, Эквадор — на 92%. Не выполнил свои обязательства по сделке Габон, нарастив добычу к октябрю на 4 тысячи баррелей в день, до 206 тысяч баррелей в сутки.

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