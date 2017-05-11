Главы Таджикистана и Дагестана обсудили межрегиональное сотрудничество

ДУШАНБЕ, 11 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. Вопросы развития таджикско-российских взаимоотношений и реализации совместных проектов обсудили в среду президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы обсудили вопрос взаимоотношений между двумя нашими странами в контексте межрегионального сотрудничества. Прочную основу для межрегионального сотрудничества между Россией и Таджикистаном, которое имеет важное значение в развитии углубления и расширения российско-таджикских отношений, заложили президенты двух стран Эмомали Рахмон и Владимир Путин", — заявил Абдулатипов журналистам после встречи.

По его словам, он предложил президенту Таджикистана направить группу экономистов для изучения возможностей и налаживания сотрудничества между Таджикистаном и Дагестаном. Дагестан по индексу развития промышленности и агропромышленного комплекса находится в первой десятке среди субъектов РФ. "По мере необходимости Дагестан может принять таджикских студентов в свои вузы и олимпийскую сборную Таджикистана по борьбе для подготовки к соревнованиям международного ранга", — сказал Абдулатипов. В 2005-2009 годах он занимал пост посла РФ Таджикистане.

Рахмон, высоко оценив его роль в укреплении и развитии отношений стратегического партнерства двух стран, назвал визит "стимулятором развития добрых связей в новое время и на новых сферах". "Россия в качестве стратегического партнера занимает особое место во внешней торговле Таджикистана, и ее вклад в товарообороте нашей страны составляет около 30%", — сообщила пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, на встрече обсуждались возможности участия Дагестана в развитии сфер промышленности, энергетики, транспорта и коммуникации, сельского хозяйства, привлечения компаний для функционирования в свободных экономических зонах, а также взаимовыгодного использования полезных ископаемых Таджикистана.

Перспективными направлениями связей двух стран названы укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обмен преподавателями русского языка, доступ к учебным материалам, а также туризм и развитие туристической инфраструктуры. В четверг Абдулатипов вылетит на север страны, в административный центр Согдийской области — город Худжанд, где ожидается подписание двустороннего соглашения о региональном сотрудничестве в экономической и культурной областях.