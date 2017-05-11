Греф рассказал о ходе согласования сделки по продаже украинского Сбербанка

НИКОСИЯ, 11 мая — РИА Новости. Согласование сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка бизнесмену Саиду Гуцериеву и Norvik Banka пока идет по плану, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Пока по плану", — сказал Греф журналистам.

Сбербанк ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом.

Нацбанк Украины в апреле получил документы от Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке 77,5% акций украинской "дочки" Сбербанка. Сейчас полученные от Гусельникова и Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора. На проверку у Нацбанка есть три месяца. Греф в апреле также отмечал, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже Сбербанка на Украине.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.