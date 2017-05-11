Генсек ОИС станет спикером экономического саммита KazanSummit-2017

КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Усеймин выступит в качестве спикера на международном экономическом саммите "Россия – исламский мир: KazanSummit", который пойдет в столице Татарстана 18-21 мая, сообщает оргкомитет форума.

"Мы поддерживаем саммит. Эта площадка предоставляет деловые возможности 57 странам нашей организации. Я надеюсь, что KazanSummit 2017 будет событием, по итогам которого все члены ОИС смогут выступить инвесторами. Саммит — это мост между инвесторами и возможностями. Я лично планирую принять участие в предстоящем мероприятии", — цитируют слова генсека ОИС организаторы.

По информации оргкомитета, Усеймин выступит спикером на пленарном заседании саммита. В своем докладе он, как ожидается, затронет темы увеличения торговых и инвестиционных потоков, включая стимулирование торговли и финансирования, согласования исполнительных и законодательных механизмов России и стран ОИС, а также сельского хозяйства и развития сельских районов.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью саммита является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

В 2016 году в форуме приняли участие более 1,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств 14 государств, депутаты парламентов, инвесторы и бизнесмены из 51 страны. В рамках KazanSummit-2016 было подписано 15 договоров и соглашений. KazanSummit-2017 ожидает более 2 тысяч гостей, в том числе порядка 1,6 тысячи зарубежных, представляющих 50 стран.

Ключевой темой саммита в этом году станут исламские инвестиции в контексте современных международных экономических отношений. Запланировано, что KazanSummit-2017 затронет новые сферы: социальное предпринимательство, экологию, благотворительность, корпоративные стратегии и геоэкономику, кластерную политику, туризм, исламское образование. Кроме пленарного заседания, двусторонних деловых встреч состоятся наиболее эффективные ежегодные площадки: конференция молодых дипломатов стран ОИС, деловой завтрак Сбербанка, Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. Впервые пройдет Russia Halal Expo – крупнейшая в России и единственная в ПФО выставка "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги, а также найти новые рынки сбыта не только в России, но и за рубежом. Ожидается подписание около 40 различных документов о сотрудничестве.

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