Власти Югры готовы увеличить объемы использования попутного нефтяного газа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили о готовности дальнейшего участия в международной инициативе по полному прекращению регулярного факельного сжигания попутного нефтяного газа к 2030 году, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В эти дни в Париже проходит заседание руководящего комитета глобального партнерства по уменьшению факельного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ), в рамках которого заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев рассказал о работе в этом направлении на территории региона. Как отметили в правительстве округа, участие в таком партнерстве приносит свои плоды.

"Так, за время участия в партнерстве уровень использования ПНГ в Югре вырос с 82,5% (в 2006 году) до 95,5% (в 2016 году), весь прошлый год округ впервые в своей истории отработал выше 95-процентной планки использования ПНГ, которая соответствует экологическим стандартам, принятым в России. В настоящее время уровень использования уже составляет 96,5%", — заявили в региональном правительстве, уточнив, что за это время нефтяными компаниями в инфраструктуру рационального использования ПНГ было инвестировано свыше 170 миллиардов рублей.

Кроме того, по словам замглавы региона Алексея Забозлаева, за время участия в партнерстве в Югре были потушены примерно каждые три из четырех газовых факела, которые загрязняли и нагревали атмосферу Земли.

"Из-за этого ночная панорама нашего округа значительно изменилась, но еще большие изменения прошли незаметными для глаз, однако важными с точки зрения формирования планетарного климата. За последние 4 года общий объем выбросов в атмосферу в округе сократился почти в два раза. Совершенно очевидно, что останавливаться на достигнутых результатах нельзя. Мы готовы в дальнейшем участвовать в Глобальном партнерстве, а также международной инициативе по полному прекращению регулярного факельного сжигания ПНГ к 2030 году", — приводит сайт правительства слова заместителя губернатора.

Отмечается, что в настоящее время власти региона работают над планом доведения уровня утилизации попутного нефтяного газа до 98% к 2020 году, однако достижение этой цели потребует инвестиций, новых технологий и подходов, а также больших организационных и инвестиционных ресурсов по сравнению с теми, что были затрачены на достижение 95-процентного уровня использования ПНГ.

"Очевидно, что сейчас каждый дополнительный пункт повышения уровня использования попутного нефтяного газа будет даваться сравнительно труднее. Поэтому, глядя в перспективу, мы отчетливо понимаем, что существующих административных стимулов недостаточно для доведения степени утилизации до 98, а в дальнейшем и до 100%", — заявил заместитель главы автономного округа, добавив, что в текущих реалиях необходимо "ориентировать добывающие и сервисные компании на понимание прибыльности подобного рода проектов", в том числе, совместно со Всемирным банком.

Ранее на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты РФ директор окружного департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов озвучил данные, согласно которым, до 2020 года нефтяные компании на территории региона планируют инвестировать в повышение уровня использования попутного нефтяного газа более 10 миллиардов рублей.

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