Еврокомиссия сохранила прогноз по росту мирового ВВП в 2018 году

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Еврокомиссия ожидает ускорения роста мировой экономики в 2018 году до 3,6%, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

Таким образом, прогноз ЕК не изменился по сравнению с зимней оценкой. Прогноз на текущий год сохранен на уровне 3,4%.

"Несмотря на относительно устойчивый рост мировой экономики, сильный оптимизм, царивший на финансовых рынках с осени, ослабевает с начала марта", — говорится в прогнозе.

Объем мировой торговли, как ожидается, увеличится в этом году, благодаря росту цен на сырьевые товары и ускорению экономического роста у стран с развитой экономикой. За исключением ЕС, импорт товаров и услуг, по оценке ЕК, вырос на 3,1% в 2017 году. К 2018 году ожидается ускорение индикатора до 3,8%.