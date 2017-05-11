iPhone 7 стал самой продаваемой моделью смартфона в I квартале

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Смартфон американской корпорации Apple iPhone 7 стал самой продаваемой моделью в первом квартале 2017 года, говорится в исследовании компании Strategy Analytics.

"По нашим оценкам, поставки iPhone 7 компании Apple составили 21,5 миллиона единиц, на них пришлось 6% от всего рынка по всему миру в первом квартале 2017 года. IPhone 7 является на сегодняшний день самой популярной моделью смартфонов в мире, благодаря привлекательному сочетанию удобного для пользователя дизайна, поддерживающих приложений и широкой розничной сети", — заявил старший аналитик Strategy Analytics Юха Винтер (Juha Winter), слова которого приводятся в сообщении.

Поставки iPhone 7 Plus, с большим экраном и более высокой ценой, составили в январе-марте 17,4 миллиона единиц, на них пришлось 5% всего мирового рынка в первом квартале. "Сегодня Apple относится к двум из пяти самых популярных моделей смартфонов в мире", — добавил Винтер.

Третье место среди самых продаваемых смартфонов занял флагман китайского производителя OPPO R9s. На данную модель 3% от всего рынка в первом квартале, общемировые поставки составили 8,9 миллиона единиц.

"Компания OPPO в значительной степени неизвестна в западном мире, но ее бренд дико популярен в Китае и быстро растет в Индии. R9s — это флагманское устройство с 4G, с такими ключевыми функциями, как подключение двух SIM-карт и защита отпечатков пальцев", — приводятся в сообщении слова директора компании Линды Суи (Linda Sui).

Общемировые поставки смартфонов в первом квартале, по данным Strategy Analytics, выросли на 6% в годовом выражении и достигли 353,3 миллиона единиц. В пятерку самых продаваемых смартфонов в январе-марте также вошли Samsung Galaxy J3 и Samsung Galaxy J5.