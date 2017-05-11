СМИ: Минэкономразвития предлагает работодателям новые налоговые стимулы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минэкономразвития России предлагает предоставлять работодателям, которые трудоустраивают зарегистрированных в службе занятости, налоговый кредит, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы для подготовки паспорта приоритетной программы по повышению производительности труда.
"Для преодоления этих проблем ведомство Максима Орешкина предлагает ввести новые налоговые стимулы. В частности, предоставлять налоговый кредит (отсрочка взимания налога) в случае найма и переобучения человека, зарегистрированного в службе занятости, говорится в материалах для подготовки паспорта приоритетной программы", — сообщает издание.
По данным газеты, еще одна мера, которая позволит повысить производительность труда, — поддержка предприятия только в том случае, если будет гарантия выплаты работником налоговых платежей.
Как сообщает газета, в материалах предлагается создать новые специализированные институты развития в регионах. Предполагается, что они будут отбирать в своем регионе приоритетные секторы для повышения производительности труда и готовить вместе с предприятиями специальные программы.
"В пресс-службе Минэкономразвития… сообщили, что реализация программы по повышению производительности труда рассчитана до 2025 года. Источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал, что программа должна быть утверждена 1 сентября", — пишет газета.