СМИ: Минэкономразвития предлагает работодателям новые налоговые стимулы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минэкономразвития России предлагает предоставлять работодателям, которые трудоустраивают зарегистрированных в службе занятости, налоговый кредит, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы для подготовки паспорта приоритетной программы по повышению производительности труда.

В марте глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что отсутствие у российских предприятий достаточных управленческих и технологических компетенций, неразвитый механизм проектного финансирования, а также высокие социальные риски, связанные с движением рабочей силы, тормозят переход РФ к высокой производительности труда.

"Для преодоления этих проблем ведомство Максима Орешкина предлагает ввести новые налоговые стимулы. В частности, предоставлять налоговый кредит (отсрочка взимания налога) в случае найма и переобучения человека, зарегистрированного в службе занятости, говорится в материалах для подготовки паспорта приоритетной программы", — сообщает издание.

По данным газеты, еще одна мера, которая позволит повысить производительность труда, — поддержка предприятия только в том случае, если будет гарантия выплаты работником налоговых платежей.

Как сообщает газета, в материалах предлагается создать новые специализированные институты развития в регионах. Предполагается, что они будут отбирать в своем регионе приоритетные секторы для повышения производительности труда и готовить вместе с предприятиями специальные программы.

Минэкономразвития также считает необходимым упростить процедуры перевода сотрудников внутри компании, отказаться от бумажных трудовых книжек, разработать программу "перезагрузки" служб занятости и создать федеральный центр компетенций по производительности труда.

"В пресс-службе Минэкономразвития… сообщили, что реализация программы по повышению производительности труда рассчитана до 2025 года. Источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал, что программа должна быть утверждена 1 сентября", — пишет газета.