Матвиенко не поддерживает идею введения прогрессивной шкалы налогообложения

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддерживает идею введения в России прогрессивной шкалы налогообложения, по ее мнению, налоговая система должна быть прозрачной и понятной гражданам.

"Что касается введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Не уверена, что для нашей страны это будет лучше. Ведь собираемость налогов обратно пропорциональна их величине: чем они больше, тем хуже собираются", сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели" в четверг.

В целом, "если мы хотим иметь стабильную, работающую налоговую систему", то она должна быть, прежде всего, прозрачной и понятной гражданам, уверена сенатор. "Каждый гражданин должен знать, сколько и почему он платит, куда и как расходуются эти средства", добавила она.

И, самое главное, "изменения в налоговом законодательстве ни в коем случае не должны ухудшать положение наиболее уязвимых слоёв населения, среднего класса, негативно влиять на социальный климат страны в целом", отметила Матвиенко.