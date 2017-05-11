Матвиенко не поддерживает идею введения прогрессивной шкалы налогообложения

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддерживает идею введения в России прогрессивной шкалы налогообложения, по ее мнению, налоговая система должна быть прозрачной и понятной гражданам.газете "Аргументы недели" в четверг.
В целом, "если мы хотим иметь стабильную, работающую налоговую систему", то она должна быть, прежде всего, прозрачной и понятной гражданам, уверена сенатор. "Каждый гражданин должен знать, сколько и почему он платит, куда и как расходуются эти средства", добавила она.
И, самое главное, "изменения в налоговом законодательстве ни в коем случае не должны ухудшать положение наиболее уязвимых слоёв населения, среднего класса, негативно влиять на социальный климат страны в целом", отметила Матвиенко.