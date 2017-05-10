Аналитик прогнозирует рост доллара к июлю в район 60 рублей

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Валютная пара доллар-рубль к концу второго — началу третьего квартала 2017 года может вырасти в район 60 рублей, полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Официальный курс Банка России по состоянию на завтра, 11 мая, составляет 58,08 рубля за единицу американской валюты.

С конца марта пара доллар-рубль проводила большую часть времени в диапазоне 55,8-57,5 рубля за доллар, однако снижение нефтяных котировок способствовало выходу пары из этого диапазона и, возможно, началу тенденции на плавное ослабление российской валюты, предполагает Поддубский.

"На горизонте ближайших недель для пары доллар-рубль может сохранять актуальность диапазон 57-59 рублей за доллар. На наш взгляд, рубль по-прежнему переоценен относительно нефтяных цен, поэтому в случае восстановления нефти рубль может демонстрировать более скромное укрепление. К концу второго — началу третьего квартала ожидаем возврата пары доллар-рубль в район 60 рублей за доллар", — считает он.

Майские праздники "нефтяных медведей"

С начала мая цены на нефть снизились на 5%, а в моменте снижение доходило практически до 10%, причем без какого-либо явного негативного новостного фона, оценивает Поддубский.

"Информацию об увеличении скидок цен на нефть со стороны Саудовской Аравии и росте объемов добычи нефти в Ливии и Нигерии, а также продолжающийся тренд на рост объемов добычи нефти в США мы расцениваем скорее как факторы умеренно негативные, а основную причину снижения нефтяных котировок видим в спекулятивной составляющей", — комментирует он.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления, и такая возможность будет рассматриваться 25 мая.

По факту заключения в конце ноября соглашения об ограничении объемов добычи нефти в формате "ОПЕК+" на рынках наблюдался рост спекулятивных длинных позиций в нефтяных фьючерсах до рекордных уровней, напоминает Поддубский.

Однако скептицизм в отношении того, что соглашение будет продлено на второе полугодие и будет способствовать восстановлению баланса на нефтяном рынке, привел к двум волнам сокращения спекулятивных длинных позиций (первая в марте, и вторая в конце апреля — начале мая), поясняет эксперт.

На фоне снижения нефтяных котировок под заметным давлением оказался и рубль, указывает аналитик.

Планы покупки валюты Минфином

В период с 10 мая по 6 июня ежедневный объем покупок Минфином РФ иностранной валюты составит всего 0,4 миллиарда рублей (против 3,5 миллиарда рублей месяцем ранее), напоминает Поддубский.

Столь существенное уменьшение объема покупок объясняется двумя факторами: более низким уровнем дополнительных нефтегазовых доходов (крепкий рубль при дешевеющей нефти) и недополучением дополнительных нефтегазовых доходов в предыдущем месяце, поясняет он.

"Реакция рынка на публикацию информационного сообщения Минфина была минимальной – все же объем покупок не столь велик, чтобы оказывать серьезное влияние на курс валюты в краткосрочной перспективе", — считает Поддубский.

"Вдобавок к этому отметим, что традиционно в середине второго квартала постепенно ухудшается состояние сальдо счета текущих операций платежного баланса, объемы которого более значимы для рубля по сравнению с операциями Минфина", — заключает аналитик Промсвязьбанка.