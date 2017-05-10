ФАС получила заявку на покупку 65,43% акций РБК

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о приобретении 65,43% акций РБК, сообщил РИА Новости начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Николай Карташов.

По его словам, запрос находится на рассмотрении, он поступил 28 апреля. Все комментарии по нему будет после принятия решения, на которое отводится 30 дней.

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил РИА Новости, что ходатайство подала его группа.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что бизнесмен может купить медиахолдинг у Михаила Прохорова. Сейчас Березкин является совладельцем московской версии газеты Metro. Кроме того, ЕСН в 2007 году приобрел контрольный пакет "Комсомольской правды", но, по данным источников газеты, Березкин больше не управляет этим активом.

Летом 2016 года "Ведомости" писали, что "Онэксим" решила продать свои активы в России, в том числе и один из крупнейших медиахолдингов страны. Гендиректор "Онэксим" Дмитрий Разумов тогда заявлял, что группа только ведет по некоторым активам переговоры о покупке, продаже либо привлечении партнеров, но решений на этот счет пока нет. В конце лета источники издания, близкие к Прохорову, и руководители двух медиахолдингов сообщили газете, что покупателей на РБК не нашлось и переговоры приостановлены. По данным собеседников издания, Прохоров готов был продать РБК за 250 миллионов долларов (включая долг на 200 миллионов).