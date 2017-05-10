Под Брянском уничтожили более 19 тонн санкционных польских томатов

БРЯНСК, 10 мая — РИА Новости. Более 60 тонн растительной продукции, прибывшей в РФ со стороны Белоруссии, а также 19 тонн томатов из Польши уничтожены на полигоне под Брянском, сообщает Управление Россельхознадзора (РСХН) по Брянской и Смоленской областям.

"… на полигонах ТБО Брянской и Смоленской областей проведено уничтожение около 60 тонн различной растительной продукции. Кроме того, во взаимодействии с Брянской таможней было утилизировано более 19 тонн томатов, имевших, согласно маркировке, польское происхождение", — говорится в сообщении.

Груз, прибывший в Россию, как отмечает ведомство, уничтожен в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза и Федеральным законом № 206-ФЗ "О карантине растений".

Овощи были измельчены трактором и захоронены.

Специалисты установили, что эта подкарантинная продукция прибыла на территорию Российской Федерации из Белоруссии без необходимых в таких случаях фитосанитарных документов.

Как отмечается в сообщении, всего с начала 2017 года в зоне ответственности Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям утилизировано более 1390 тонн различной растительной продукции. При этом около 990 тонн — это запрещенные ко ввозу подкарантинные грузы.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.