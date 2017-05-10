Международные резервы России в апреле выросли на 0,8%

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на 1 мая 2017 года составили 400,998 миллиарда долларов против 397,907 миллиарда долларов на 1 апреля, сообщил Банк России.

Таким образом, за апрель резервы выросли на 3,1 миллиарда долларов, или на 0,8%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%. На историческом максимуме резервы находились в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. Международные резервы РФ по состоянию на 21 апреля 2017 года достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.