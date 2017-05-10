"Роснефть" обеспечила 50% снижения добычи нефти в России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Роснефть" обеспечила около половины всего снижения добычи нефти в РФ, предусмотренного венским соглашением нефтедобывающих стран, сообщил в среду первый вице-президент компании Павел Федоров.

"Компания обеспечила порядка 50% общего снижения объемов в части квот, которые были определены РФ", — сказал он в ходе телефонной конференции.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Ранее "Роснефть" сообщала, что в первом квартале 2017 года снизила среднюю добычу жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) по сравнению с октябрем 2016 года на немногим более чем 70 тысяч баррелей в сутки, в том числе из-за внешних ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании.