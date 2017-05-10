"Роснефть" ожидает закрытия сделки по покупке Essar до конца II квартала

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Роснефть" ожидает закрытия сделки по покупке индийской нефтеперерабатывающей компании Essar Oil до конца II квартала, сообщил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

"До конца текущего квартала мы планируем завершить сделку, закрыть сделку по приобретению активов Essar", — сказал Федоров в ходе телефонной конференции.

В середине октября "Роснефть", европейский сырьевой трейдер Trafigura и группа United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича приступили к сделке по приобретению Essar Oil исходя из оценки ее бизнеса в 12,9 миллиарда долларов. "Роснефть" приобретает 49% акций компании. Еще 49% покупает консорциум инвесторов в составе Trafigura и группы UCP. Семья Руйя сохраняет за собой долю в компании в размере 2%.

В начале апреля СМИ сообщили, что сделка по покупке компании Essar Oil будет закрыта через несколько недель. Ранее участники сделки заявляли, что она будет закрыта в первом квартале 2017 года.

ВТБ ранее подписал соглашение о предоставлении Essar Energy — продавцу компании Essar Oil — финансирования в размере до 3,9 миллиарда долларов на проведение реструктуризации долга Essar Global Fund Limited. Реструктуризация долговой нагрузки была необходимым условием для реализации сделки по продаже ее дочерей компании — Essar Oil Limited. Предоставленные ВТБ средства позволили финализировать сделку, в результате которой "Роснефть", Trafigura Beheer BV и United Capital Partners приобретают до 98% в Essar Oil, Vadinar Port и Vadinar Power.