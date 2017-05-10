Патентная система набирает обороты в Москве

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В столице увечилось число желающих приобрести патент в сфере бытовых услуг. За прошлый год было приобретено — 5300 патентов, на 60% больше, чем в 2015 году. Общая стоимость патентов составила 172 миллиона рублей, сообщает mos.ru.

"Патентная система налогообложения выгодна, прежде всего тем, что проста и удобна в использовании. Поэтому данный налоговый режим с каждым годом становится все более популярным", — рассказала Мария Багреева, первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы.

Больше всего предпринимателей интересовали патенты на парикмахерские и косметические услуги. Спрос на них вырос на 72% по сравнению с 2015 годом. Популярны также такие виды деятельности, как техобслуживание и ремонт автомобилей, ремонт и пошив изделий из ткани и меха.

Благодаря патентной системе налогообложения за 2,5 года число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 37 тысяч человек.