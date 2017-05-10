Нефть дорожает в ожидании статистики по запасам в США от минэнерго страны

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в преддверии публикации статистики от минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.52 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% — до 49,14 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,92% — до 46,30 доллара за баррель.

По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 мая, снизились на 1,786 миллиона баррелей, или на 0,33%, до 526,014 миллиона баррелей. Данные статистики будут опубликованы позднее в среду.

Инвесторы также находятся в ожидании решения входящих и не входящих в ОПЕК стран по дальнейшей судьбе соглашения о сокращении добычи нефти. Оно будет принято в Вене 25 мая. ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

"Цены (на нефть — ред.) остаются сильно ниже 50 долларов за баррель. Это признак относительной слабости (на рынке — ред.) даже в то время, когда ОПЕК и Россия показывают приверженность продлению соглашения по сокращению добычи на 6 месяцев и более", — цитирует газета The Wall Street Journal аналитика Commerzbank Юджина Вайнберга (Eugen Weinberg).