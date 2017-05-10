Песков переадресовал в кабмин вопрос о бонусах членам правления "Роснефти"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о высоких выплатах членам правления "Роснефти".

Зарплата топ-менеджеров "Роснефти", входящих в состав правления компании, в первом квартале 2017 года сократилась на 4,19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 175,5 миллиона рублей, следует из отчета по РСБУ. В то же время в первом квартале 2017 года членам правления была выплачена премия в размере 1,454 миллиарда рублей.

"Вы знаете, это вопрос не к нам. И с точки зрения директив по голосованию представителей государства — все-таки это вопрос правительства", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель компании сообщил РИА Новости, что размер вознаграждения членов правления в первом квартале увеличился в связи с выплатой премии за реализацию сложной приватизационной сделки. В правление крупнейшей нефтяной компании РФ входят десять человек: глава "Роснефти", первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор.