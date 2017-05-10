Песков переадресовал в кабмин вопрос о бонусах членам правления "Роснефти"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о высоких выплатах членам правления "Роснефти".
"Вы знаете, это вопрос не к нам. И с точки зрения директив по голосованию представителей государства — все-таки это вопрос правительства", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее представитель компании сообщил РИА Новости, что размер вознаграждения членов правления в первом квартале увеличился в связи с выплатой премии за реализацию сложной приватизационной сделки. В правление крупнейшей нефтяной компании РФ входят десять человек: глава "Роснефти", первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор.