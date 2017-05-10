Орешкин: Россия не будет обсуждать с ЕБРР новые проекты

НИКОСИЯ (Кипр), 10 мая — РИА Новости. Россия сосредоточится на работе с деполитизированными институтами, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, банк БРИКС, не будет работать над новыми проектами ЕБРР в России, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на брифинге по итогам ежегодного заседания совета управляющих ЕБРР.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение "заморозить" инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. РФ накануне заседания совета управляющий заявляла о намерении поднять вопрос о неправомерности отказа банка от финансирования российских проектов.

По итогам заседания в среду председатель совета управляющих банка Пьер Граменья заявил, что банк не нарушил соглашения, отказываясь от инвестиций в Россию, и действовал правильно.

"Со своей стороны мы не будем ввязываться ни в какие обсуждения новых проектов в России и будем концентрироваться на работе с деполитизированными банками развития, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и банк БРИКС. Сконцентрируемся на улучшении качества наших местных институтов развития таких, как ВЭБ", — заявил Орешкин.

Объем инвестиционного портфеля ЕБРР в проекты в РФ составляет 3,7 миллиарда евро.