В России разработали стратегию экономической безопасности до 2030 года

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года разработана по поручению Совета безопасности РФ, она необходима для ответа на новые вызовы и угрозы национальным интересам России, сообщил журналистам помощник секретаря Совбеза Александр Абелин.
Экономическая безопасность относится к одному из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности.
"В стратегии кратко сформулированы основные современные вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Федерации. Соответственно вызовам и угрозам, в стратегии определены основные направления государственной политики в сфере экономической безопасности. Определены механизмы решения ключевых задач в сфере экономической безопасности на период до 2030 года", — сказал Абелин в интервью, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совета безопасности РФ.
По его словам, укрепление российской государственности, международного авторитета и экономического суверенитета России "сопровождается усилением уже сложившихся угроз экономической безопасности Российской Федерации, а также появлением принципиально новых вызовов ее национальным интересам".
"Несмотря на принимаемые меры, сохраняется низкая восприимчивость большинства отраслей российской экономики к инновациям и высокая зависимость от иностранных технологий. Особенно остро эта проблема стоит в сфере информационных технологий и цифровой экономики", — сказал Абелин.
Разработанная стратегия является одним из важнейших документов стратегического планирования, формирующим основы для консолидации усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества, институтов гражданского общества в решении задач обеспечения экономической безопасности России, отметил Абелин.