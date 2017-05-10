Совет управляющих ЕБРР не обсуждал вопрос возобновления инвестиций в Россию

НИКОСИЯ (Кипр), 10 мая — РИА Новости. Совет управляющих ЕБРР не обсуждал вопрос возобновления инвестиций в РФ, обсуждались лишь юридические аспекты отказа, заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти на брифинге по итогам ежегодного заседания совета управляющих.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение "заморозить" инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Объем инвестиционного портфеля ЕБРР в проекты в РФ составляет 3,7 миллиарда евро. РФ накануне заседания совета управляющий заявляла о намерении поднять вопрос о неправомерности отказа банка от финансирования российских проектов.

"Каким образом прошло заседание? Основное внимание уделялось юридическим моментам (отказа от инвестиций в РФ — ред.), финансовым результатам банка. Об этом говорила Российская Федерация. Мы не обсуждали это (возобновление инвестиций — ред.) абсолютно. Это не было целью нашей встречи", — заявил Чакрабарти.

Глава ЕБРР также отметил, что официальные представители РФ никогда не ставили вопрос о выходе из капитала банка.