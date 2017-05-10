ЕБРР ответил на обвинения Орешкина в дискриминации России

НИКОСИЯ (Кипр), 10 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Совет управляющих ЕБРР считает, что банк не нарушает соглашения, отказываясь от инвестиций в Россию, заявил журналистам председатель совета управляющих банка Пьер Граменья.

По его словам, совет управляющих уважает запрос российской стороны и рассмотрел его в ходе заседания в среду.

"Совет управляющих признал, что банк действовал правильно", — заявил Граменья.

Глава ЕБРР Сума Чакрабарти также добавил, что "это окончательное и обязывающее решение банка".

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение "заморозить" инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы.