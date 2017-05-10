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Экономика

"Кризис? Какой кризис?": в России растут продажи сверхдорогих автомобилей

15:2910.05.2017
(обновлено: 15:32 10.05.2017)
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© Fotolia / KionoСпортивный автомобильСпортивный автомобиль
© Fotolia / Kiono

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Российский автомобильный рынок ожил и пошел в плюс почти на 10%, но еще больше расшевелились продавцы сверхдорогих иномарок. По данным агентства "Автостат", продажи в сегменте luxury за первый квартал выросли аж на 15%. Необходимый минимум для входа в этот класс — пять миллионов рублей, но сотни россиян готовы потратить на роскошный автомобиль 10, 20 миллионов и более. РИА Новости разобралось в предпочтениях богатых соотечественников.

Один за всех

По версии "Автостата", Mercedes-Benz Maybach S-Class попадает в список роскошных благодаря своему названию. Марки Maybach уже не существует, этим названием теперь отмечается самая дорогая комплектация представительского седана от Mercedes-Benz, хотя в продаже у этой немецкой компании есть модели гораздо дороже. Но сила бренда и сила слова до сих пор непоколебимы.

© АО "Мерседес-Бенц РУС"Mercedes-Benz Maybach S-Class
© АО "Мерседес-Бенц РУС"
Mercedes-Benz Maybach S-Class

Всю зиму продажи Mercedes-Benz Maybach S-Class шли вяло: в январе купили 27 машин, в феврале вообще 17. Переломным месяцем для модели оказался март — лимузины начали разлетаться как горячие пироги, и за 31 весенний день дилеры продали 110 машин.

Посетитель автосалона
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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Поехали! В России впервые за два года растут продажи автомобилей

Итого 154 Maybach S-Class за три месяца: больше половины продаж в этом сегменте пришлось именно на немецкий лимузин. Его стоимость варьирует от 7,82 миллиона до 13,3 миллиона рублей. Это всего лишь базовые расценки, которые зависят от комплектации, двигателя, привода и прочих параметров. Если же зайти в конфигуратор на сайте производителя, то едва ли вы найдете опцию для Maybach S-Class дешевле 100 тысяч. Выбор всех дополнительных пакетов оснащения с легкостью увеличивает стоимость модели на несколько миллионов рублей.

Все за одного

Новый кроссовер Maserati Levante не дороже Range Rover — базовые версии доступны по цене от пяти миллионов рублей. Но в сегмент luxury и эта марка входит благодаря своему имени, которое прочно укрепилось в умах как нечто очень элитное. Именно Levante сделал кассу итальянскому бренду: 110 проданных кроссоверов за три месяца и всего один седан Maserati Quattroporte. Как и в случае с Mercedes-Benz Maybach S-Class, цена на Levante и Quattroporte сильно зависит от количества опций, которые могут облегчить кошелек клиента еще на пару миллионов.

 

© АВИЛОНMaserati Levante
© АВИЛОН
Maserati Levante

Англичане из Bentley тоже недавно выпустили кроссовер — Bentayga. Без 11 миллионов рублей в кармане к нему можно не подходить. Версия с исполинским двигателем W12 мощностью 600 лошадиных сил стоит и вовсе 16 миллионов рублей. Базовая версия. Потом начинаются опции. Богатых россиян это не останавливает: из 59 Bentley на кроссовер пришлось 70% покупок, остальное — на "легковушки" серий Flying Spur, Continental и Mulsanne. Все они дороже 11 миллионов, а цена на представительский лимузин Mulsanne — от 21 миллиона рублей. Еще раз напомним, без дополнительных опций.

© Bentley Motors Bentley Bentayga
© Bentley Motors
Bentley Bentayga

В России осели 19 суперэлитных автомобилей Rolls-Royce. Данные по моделям не приводятся, но и список у британцев не особо велик: седан Ghost и построенное на его базе купе Wraith. Самую дорогую модель Phantom сняли с производства, но и те, что остались, стоят прилично: от 20 миллионов рублей минимум. Хотя цену каждого конкретного экземпляра Rolls-Royce никто никогда не узнает — все машины изготавливаются по индивидуальным заказам.

© Rolls-Royce Motor CarsRolls-Royce Ghost
© Rolls-Royce Motor Cars
Rolls-Royce Ghost

Замыкают список роскошных моделей суперкары Aston Martin, Ferrari и Lamborghini. Британские "Астоны" за три первых месяца 2017 года предпочли всего двое покупателей. Ни их имен, ни названий моделей мы не узнаем. Даже цена останется тайной, а варьирует она от 10 до 27 миллионов на уже ввезенные дилерами машины. Все остальное — только под заказ. У Ferrari и Lamborghini паритет — по три проданных суперкара. Но если сравнить цены, обладателем Ferrari можно стать за 14 миллионов, а можно потратить минимум 25 миллионов на гиперкар 458 Speciale. Lamborghini дешевле: входной билет обойдется в 11 миллионов рублей, а самый дорогой в России Aventador S стоит чуть больше 20 миллионов. Ах да, опции и тут способны накинуть к цене еще пару-тройку миллионов.

 

© Automobili Lamborghini SpALamborghini Aventador S
© Automobili Lamborghini SpA
Lamborghini Aventador S

Всего за первый квартал текущего года было продано 350 роскошных машин. Около 70% уехали из автосалонов Москвы и Подмосковья, но это не значит, что дальше они не направились в другие регионы. Двадцать четыре дорогие элитные иномарки приобретены в Санкт-Петербурге, девять — в Краснодарском крае, пять — в Кемеровской области.

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Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
diamond_77
наверное пенсионеры надбавку получили
15:41
10.05.2017
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